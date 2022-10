Cocaina, crack, eroina e cobret: preso spacciatore alla Vela gialla

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, 41 di crack, 10 di eroina e 48 di cobret. Con gli stupefacenti, anche 173 euro circa in contante ritenuto provento illecito. L'uomo è stato fermato davanti alla Vela gialla di Scampia.