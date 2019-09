Cocaina e crack sul tavolo del soggiorno: in manette coppia di 49enni nel Napoletano

Sabato 28 Settembre 2019, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 13:19

Avevano l'abitudine di ricevere i «clienti» nella loro abitazione e qui cedevano loro le sostanze stupefacenti. Un espediente che non è sfuggito ai carabinieri, che a Torre Annunziata hanno arrestato una coppia di conviventi. I militari dell'Arma hanno infatti tratto in arresto Salvatore Aurino e Marianeve Longobardi, entrambi di 49 anni e già noti alle forze dell'ordine.Dopo averne osservato i movimenti per diversi giorni ed aver identificato alcuni acquirenti, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione dei due. Sul tavolo del soggiorno hanno rinvenuto circa 3 grammi di cocaina e 9 di crack suddivisi in dosi e uno «spinello» di marijuana già preparato. Nelle loro disponibilità c'era anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 268 euro in contanti ritenuto provento dell'illecita attività.Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.