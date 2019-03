Domenica 10 Marzo 2019, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 16:02

Consegnava droga a domicilio nella cosiddetta Napoli bene. Per questo motivo, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno arrestato un 69enne con precedenti che ora è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo è stato bloccato in via Manzoni, appena uscito da un'abitazione, con un involucro di cocaina e 110 euro. A casa del cliente sono stati trovati 0,27 grammi di cocaina e 12 grammi di cannabis. Invece, nell'abitazione del 69enne, nel quartiere Chiaia, sono stati trovati 0,22 grammi di cocaina. Il 69enne era solito fornire i propri acquirenti della droga spostandosi con uno scooter.