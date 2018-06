Domenica 10 Giugno 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 11:52

Aniello Saverio Bifulco, 53 anni e Vittorio Bifulco, 28 anni - arrestato il giorno del suo compleanno - sono stati sorpresi dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli a detenere in casa del primo 9 grammi di cocaina e 8 di anfetamina divisi in dosi e un bilancino. Tratti in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ora si trovano agli arresti domiciliari dove attendono il giudizio direttissimo.