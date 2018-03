Mercoledì 14 Marzo 2018, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato Marco Laezza, del rione Salicelle di Afragola, già noto alle forze dell'ordine, dopo la perquisizione dei carabinieri della locale stazione mentre era alla guida della sua auto. Laezza aveva 16 dosi di cocaina nascoste in una lattina modificata in modo che la parte superiore fosse svitabile e con all’interno un secondo contenitore “a matrioska” dove aveva messo le dosi; la lattina era confusa tra altre di birra. Inoltre 140 grammi di hashish divisi in 45 stecche erano nel doppio fondo di una confezione di cioccolato solubile. In auto anche un tubo di patatine, anche questo con doppio fondo ma trovato vuoto al momento del controllo e 300 euro in contante. Laezza ora si trova nel carcere di Poggioreale.