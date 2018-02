Cocaina e soldi in una bomboletta di lubrificante con doppio fondo: arrestato 25enne nel Napoletano

Giovedì 1 Febbraio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco hanno arrestato ad Afragola Russo Vincenzo, un 25enne del rione Salicelle già noto alle forze dell'ordine.L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua Ford e durante perquisizione, nascosti in una bomboletta di lubrificante con doppio fondo riposta sotto al sedile del passeggero, sono stati rinvenuti e sequestrati 8,3 grammi di cocaina in dosi e 995 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita.L’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.