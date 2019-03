Cocaina e un documento contraffatto in casa: arrestati due fratelli nel Vesuviano

Sabato 23 Marzo 2019, 12:04

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato i fratelli Luigi e Giuseppe Troise, 31 e 37 anni, entrambi residenti a Cercola, quest’ultimo in atto sottoposto a detenzione domiciliare.A seguito di perquisizioni, personali e domiciliare, i 2 sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di cocaina in dosi e di materiale per confezionare dosi nonché di 0,5 grammi di marijuana e 210 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento di attività illecita.Sequestrata anche una carta d’identità contraffatta, rinvenuta in uso a Giuseppe. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.