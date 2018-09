Giovedì 6 Settembre 2018, 13:09

Ieri sera, a seguito di un’attività investigativa finalizzata alla scoperta di droga, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano hanno rinvenuto un nascondiglio di sostanza stupefacente. I poliziotti sono entranti nelle cosiddette “Case Celesti” di via Limitone d’Arzano, rinvenendo in uno dei garage sottostanti il complesso edilizio sia eroina che cocaina.In particolare sono stati sequestrati 5 involucri di cocaina, ognuno dei quali contenenti numerosi cilindretti in plastica per un peso di circa 135 grammi, ed altri 5 di eroina, contenenti circa 92 grammi di droga. Rinvenute e sequestrate anche 13 chiavi per serrature blindate con le quali i poliziotti hanno aperto le porte posizionate in ogni scala del complesso edilizio per l’accesso ai garage sottostanti, presumibilmente utilizzati poi dagli spacciatori per svolgere l’attività illecita.