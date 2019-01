Un involucro contenente 75 grammi di cocaina e un altro con 28 grammi di eronia ma anche 3.000 euro in contante ritenuti provento di attività illecita: tommaso ciriello, un incensurato 23enne di scampia, li aveva nascosti all’interno di un aspirapolvere. è stato arrestato dai carabinieri della stazione “quartiere 167” per detenzione di stupefacenti a fini spaccio e tradotto in carcere.

Sabato 12 Gennaio 2019, 11:28

