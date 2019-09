Sabato 21 Settembre 2019, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Carlo Terraciano, un 48enne del quartiere napoletano di Barra, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Mazzarella-D’Amico.Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 417 grammi di hashish suddiviso in dosi pronte per lo smercio, 2.6 grammi di cocaina e 560 euro in contante ritenuto provento illecito. Sequestrato anche l’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto al carcere di Poggioreale.