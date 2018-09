Cocaina, hashish e marijuana nella fioriera: arrestato pusher a Capodichino

Sabato 8 Settembre 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 17:05

Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato Luciano Iorio, 50enne, napoletano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti lo hanno fermato tra via Marone e via Cupa Capodichino, in possesso di 220 euro e con 20 dosi di cocaina, 17 dosi di marijuana e 12 stecche di hashish rinvenuti nella fioriera dove le aveva nascoste.