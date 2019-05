Spacciatore di cocaina bloccato nel Napoletano mentre consegna dosi al cliente

Domenica 12 Maggio 2019, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato San Giorgio a Cremano hanno arrestato Alessandro Acciarino, 41 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti sono intervenuti a Massa di Somma in via Veseri, dove era parcheggiata una Peugeot grigia con all’interno un giovane in attesa. Poco dopo dal caseggiato si avvicinava Acciarino che scambiava droga e soldi con l’acquirente.Gli agenti hanno bloccato i due uomini: il cliente, preso dal panico, riconsegnava maldestramente la sostanza stupefacente al 41enne. Acciarino veniva trovato in possesso della sostanza stupefacente appena venduta, 0,45 grammi di cocaina, di un accendino modificato per contenere ed occultare la sostanza, e della somma di 40 euro provento dell’avvenuta vendita.L’acquirente è stato perseguito in base alla vigente normativa sugli stupefacenti.L’Acciarino è stato arrestato e dopo le formalità è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.[Gestione newsletter by VOXmail]