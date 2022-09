Cocaina rosa, 400 euro per dose sequestrata a pusher napoletano

Cocaina rosa, ovvero la droga dell'alta società venduta al costo di 400 euro per dose. La sostanza tutta sintetica genera effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Per questo è chiamata così. E la droga per sballarsi è stata sequestrata a un 34enne di Torre del Greco, che la nascondeva negli slip: 4 le dosi confezionate ermeticamente per un peso complessivo di 2,82 grammi.

Non solo. I carabinieri lo hanno trovato in possesso anche di due dosi di marijuana e due di cocaina, un grinder (tritaerba) e un tira cocaina. Nella sua abitazione ancora altra cocaina, marijuana e materiale vario per il confezionamento. Il giovane è ora ai domiciliari in attesa di essere ascoltato dal giudice. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.