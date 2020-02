Napoli, sequestrato il furgone dei record: ​700 violazioni al codice della strada

La Polizia Municipale con personale del Gruppo Intervento Territoriale ha individuato e sequestrato un autocarro che aveva commesso oltre 700 violazioni del Codice della strada. Il veicolo, un Fiat Doblò, da tempo inserito nella black-list della Polizia Locale era divenuto oggetto di ricerche.



Sul veicolo pendeva inoltre una denuncia presentata presso i Carabinieri di un Comune del Cosentino, da un residente del posto, al quale il veicolo era stato intestato in modo fraudolento, producendo documentazione falsa in alcune agenzie della provincia di Napoli. Il veicolo è stato sequestrato dalla Polizia Giudiziaria del Gruppo Intervento Territoriale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili della truffa e gli utilizzatori del mezzo negli ultimi 2 anni.