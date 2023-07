Scomparsa Colasurdo, il ricordo della Cgil: «Un grande artista, le istituzioni non lo hanno aiutato»

«Ci lascia un grande artista. Le istituzioni non lo hanno aiutato». Così la Slc Cgil ricorda Marcello Colasurdo, il musicista e interprete scomparso questa mattina dopo una lunga malattia. «Un grande abbraccio a Marcello Colasurdo, storico interprete dei Zezi ed espressione vera della musica operaia» dice Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania, ha voluto ricordare l’artista scomparso oggi all’età di 68 anni.

«Nei mesi scorsi la Cgil lanciò una raccolta firme, date le sue condizioni di salute, per l’adozione della Legge Bacchelli. L’appello non è stato ascoltato e le istituzioni non lo hanno mai aiutato nonostante una situazione difficile. Purtroppo Marcello è andato via prima, ma la sua arte resterà sempre con noi» l'affondo del sindacato rosso.