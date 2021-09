Coldiretti, stop polistirolo per le cassette del mercato coperto di Fuorigrotta

Stop al polistirolo per salvare il mare dal suo nemico numero uno. Al mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta, infatti, grazie alla collaborazione tra Coldiretti Impresa Pesca Campania e l'azienda Campania Plastica, i pescatori a miglio zero hanno adottato il sistema di cassette riutilizzabili «Duwo». Una sola cassetta di polistirolo è in grado di sfaldarsi in un milione di microplastiche quando finisce in mare, generando una minaccia che entra nella catena alimentare dei pesci e quindi di conseguenza anche dell'uomo. Il sistema Duwo consente ai pescatori già in barca di eliminare il polistirolo, essendo totalmente lavabile e riutilizzabile.

La cassetta è anche riciclabile e rintracciabile grazie a un microchip. Grazie al riutilizzo della cassetta si elimina anche lo smaltimento a mare come a terra, offrendo la possibilità di dotare i Comuni, le cooperative e le marinerie di impianti di lavaggio e sanificazione. Prosegue con questo nuovo progetto l'impegno di Coldiretti Campania per una filiera ittica ecosostenibile, che ha già visto l'iniziativa «cozza plastic free» insieme a Novamont, Università Federico II e Legambiente Campania.

«La tutela del mare - sottolineano Gennarino Masiello e Salvatore Loffreda, presidente e direttore regionale di Coldiretti Campania - rappresenta un obiettivo strategico per la nostra organizzazione, così come la difesa della terra dalle speculazioni e dalle cementificazioni. Pescatori e agricoltori hanno in comune il ruolo di custodi della natura, che offre occasioni di reddito se è rispettata e protetta.» L'iniziativa sarà presentata al ministro Stefano Patuanelli, in occasione della tavola rotonda « Napoli Capitale dell'Agri-Food», che si terrà venerdì 24 settembre dalle ore 10 alle 12 presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72, al parco San Paolo di Fuorigrotta.