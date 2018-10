Due casi di colera a Napoli, de Magistris: «Schifato da certa stampa»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 16:17

Sono profondamente schifato da come una certa stampa abbia trattato questa materia. È un attacco alla città, un abuso di una professione per esercitare una violenza fortissima nei confronti di Napoli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento ad alcuni titoli di stampa relativi alla notizia del ricovero presso l'ospedale Cardarelli di due persone, residenti in un comune del Casertano e rientranti dal Bangladesh dove hanno contratto il virus del colera.De Magistris ha annunciato che l'amministrazione agirà «con la massima durezza e determinazione in ogni sede giuridica e non solo. Quel quotidiano sarà chiamato a pagare fino all'ultimo centesimo di risarcimento».Il sindaco ha ricordato che le persone che hanno contratto la malattia in Bangladesh «sono venute a Napoli per essere accudite, curate e guarite in quello che è uno dei principali ospedali del Mezzogiorno». Secondo il primo cittadino quanto accaduto «è molto grave ed ha creato allarmismo. Io ho profondo rispetto per il giornalismo e per l'articolo 21 della Costituzione, ma certi titoli e certe argomentazioni, anche da parte di chi dovrebbe avere maggiore sensibilità, le considero non informazione ma spazzatura»