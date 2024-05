Colli Aminei, l’ecomostro verso l'abbattimento: «Dopo 63 anni si muove qualcosa»

Sono iniziati i lavori per l’abbattimento dell’ecomostro ai Colli Aminei. Il consigliere comunale Gennaro Acampora posta alcune foto dei lavori sui social. «Questa mattina – dice Acampora – abbiamo eseguito un sopralluogo nella zona collinare con la ditta incaricata e il direttore dei lavori per l'abbattimento dell'ecomostro di via Colli Aminei. Sono iniziati gli interventi di pulizia e bonifica dell'area circostante l'edificio, si stanno abbattendo dei muretti e smaltendo materiali, così da agevolare gli ingressi dei camioncini nella parte interna al fabbricato».

Per l’esponente del Pd è «una svolta epocale in quanto dopo 63 anni, si muove qualcosa in questo senso».

Anche i residenti si ritengono soddisfatti dell’inizio dei lavori: «Finalmente vediamo i risultati sperati – dice una residente – era da molto tempo che il quartiere esortava l’ammianistrazione comunale a muoversi in questa direzione».

«Speriamo che l'abbattimento di questo ecomostro - dice Elena, un'altra residente - porti anche a una maggiore attenzione per la gestione e la pulizia delle aree verdi circostanti. È importante non fermarsi qui, ma continuare a lavorare per migliorare la qualità della vita nel quartiere».

Questi lavori erano stati ordinati dal Comune di Napoli già ai primi anni 2000 ma avevano trovato ostacoli a seguito di vicende legali.