Colli Aminei, dopo 6 anni di degrado partono i lavori per il muro-discarica

Saranno investiti duecento mila euro per la rigenerazione urbana ed ambientale del “muro della vergogna” di Viale Colli Aminei. Un intervento che rimetterà in sicurezza un terrapieno pericolante e transennato da sei anni a questa parte. Da quando – quattro anni fa – la competenza dell'area passò dagli Iacp (Istituto autonomo per le case popolari) al comune e quindi alla Napoli Servizi. Un passaggio di consegne che non ha mai agevolato la progettazione e la messa in opera dei lavori di ristrutturazione che i residenti attendevano da tempo.

APPROFONDIMENTI IL CANTIERE Colli Aminei, via ai lavori dopo sei anni di degrado IL LOCKDOWN Campania zona gialla, scuole aperte dal liceo Umberto all'Itc... IL CASO Ospedale Monaldi, racket sulle ditte di pulizia: due manager... LA SANITÀ Napoli, mancano gli infermieri e le ambulanze restano soltanto con... IL LUTTO Leopoldo Milano morto: Sorrento piange il professore emerito di...

«Dopo sei anni – afferma il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani – riusciamo a fare questo intervento così importante per gli abitanti della zona. Lavori utili alla messa in sicurezza di un muro che ha un terrapieno in rovina da troppo tempo e su cui, data la pericolosità della struttura, siamo riusciti solo a fare sporadici interventi di pulizia. Tra poco però inizieremo con la prima fase – della durata di 4/5 giorni – che si effettuerà all'esterno della strada e che riguarderà le alberature che si affacciano su Viale Colli Aminei».

Saranno in tutto diciassette gli alberi ad alto fusto che verranno abbattuti in questa prima trance di lavori. Specie arboree a cui se ne sostituiranno altrettante – stavolta a basso fusto – per una maxi operazione di compensazione ambientale. «Purtroppo – continua Poggiani – in nessuno dei cinque progetti presentati, era previsto il mantenimento di questi elementi. Ma non lasceremo la zona senza alberi. Ne pianteremo altri più piccoli che non daranno problemi di stabilità nel tempo a questo nuovo muro. Quello che ci accingiamo ad inaugurare è uno dei tre progetti più importanti del quartiere, insieme a quello della video sorveglianza – in accordo con la prefettura – e della riqualificazione dei sotto servizi. Tutte operazioni utili al decoro ed alla sicurezza di uno dei quartieri più importanti della città».