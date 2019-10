CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 09:22

C'è un'ipotesi su cui batte la Procura di Napoli nella storia della festa trash di piazza Plebiscito. Ed è la convinzione secondo la quale Claudio De Magistris avrebbe segnalato Tony Colombo alla segretaria particolare del sindaco Sarah Terracciano. Come sia avvenuta questa segnalazione non è chiaro, ed è uno dei motivi per i quali la Procura di Napoli sta lavorando sui tabulati telefonici e sulle chat di Claudio De Magistris. Chiaro il punto di partenza di questa indagine: in che modo avrebbe segnalato Toni Colombo alla Terracciano? C'è stata una telefonata, un messaggio o una conversazione vis a vis? Di sicuro, dopo la mediazione del fratello del sindaco, la pratica piazza del Plebiscito è stata curata in modo spedito, senza alcun intoppo. E lo attestano le date: il 13 marzo, Tony Colombo manda la mail di richiesta alla Terracciano, il 14 marzo arriva la risposta da parte di Mafalda Fasanella (membro della segreteria del sindaco), che era stata a sua volta interessata dalla collega.