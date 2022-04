Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro la serranda di un'attività di ristrutturazioni edili a Cardito, in provincia di Napoli.

Sul posto, in via Bari, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Casoria e della stazione di Crispano. Sono cinque i fori trovati sulla serranda. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e individuare gli eventuali responsabili.