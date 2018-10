Mercoledì 17 Ottobre 2018, 08:24

Qualiano. Colpi di pistola contro le vetrine di una pasticceria. È quanto successo questa notte in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del negozio che ha immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini. Almeno due i colpi esplosi all'indirizzo della saracinesca che hanno forato i vetri interni. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di trovare indizi utili per risalire agli autori del raid.