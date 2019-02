Colpita per errore alla Sanità: «Sparavano all'impazzata tra loro, potevo morire, Napoli fa paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Febbraio 2019, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 23:03

«Si sparavano tra loro, ma potevano ammazzarci», dice Eduin Jose Urbano in perfetto italiano, con un leggero accento partenopeo: originario di Santo Domingo, ha 26 anni, da dieci vive a Napoli, e indica il punto esatto del raid in vico Santa Maria della Purità, non lontano dalla nota pizzeria Starita, quartiere Materdei. «Là, vicino alla macelleria, hanno colpito Elaine, la mia fidanzata. Purtroppo, non c’è più sicurezza: è pericoloso uscire e rientrare a casa». Il ragazzo abita tre palazzi più avanti e apre la porta del piccolo appartamento in ordine perfetto dove vive con un coniglio ed Elaine del Sosos, anche lei originaria di Santo Domingo, 18 anni, da tre in città: nel 2019 ultima vittima innocente, probabilmente di uno scontro tra clan. Colpita da un proiettile vagante come è stato ma senza speranze per Silvia Ruotolo, e come sarebbe potuto accadere a chiunque si fosse trovato all’alba, alle 5 di lunedì, sulla traiettoria di una vendetta non consumata e che, per questo, potrebbe ripetersi.IN OSPEDALEBellissima ed educata, capelli neri, il piercing al mento e le unghie curate, ricoperte di glitter rosa e gel, il volto contratto in una smorfia di dolore e gli occhi socchiusi: a mezzogiorno la ragazza è distesa da ore su una barella nel pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Quasi la sfiora il ministro della salute Giulia Grillo durante il suo tour nelle strutture sanitarie cittadine ripreso dalle telecamere e alle prese con casi malasanità. Una gamba è fasciata a causa della ferita da arma da fuoco, coperta dal lenzuolo. «La pallottola al momento non è stata estratta», sussurra la madre Fedra Matos, 39enne ma sembra una ventenne: è arrivata da Salerno dopo le 9, appena è stata avvisata da un’altra sua figlia, e accompagnata in ospedale dal cugino avvocato. Una famiglia unita e in regola, che estrae da una foderina di plastica (senza che sia richiesto) i documenti e mostra permesso di soggiorno ed è pronta a raccontare quanto accaduto proprio perché estranea a logiche criminali.