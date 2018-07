Napoli, colpito da un proiettile alla gamba, 50enne lasciato all'ingresso dell'ospedale

Lunedì 23 Luglio 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 50enne napoletano è stato scaricato davanti all'ospedale, agonizzate per una ferita d'arma da fuoco. L'uomo è stato portato da qualcuno, poco prima delle 20 ma non si hanno informazioni sulla modalità con cui è stato trasportato, né su cosa sia esattamente accaduto alla vittima.I sanitari del pronto soccorso del Loreto Mare lo hanno recuperato davanti all'ingresso del nosocomio in via Vespucci sanguinante e in condizioni da codice rosso, per cui è stato subito assistito nell'area critica e sono incorso le valutazioni per un eventuale operazione chirirgica. Il 50enne è stato ferito ad una gamba.In ospedale, sono giunte le volanti della Polizia di Stato che hanno indentificato l'uomo, orignario di San Giovanni a Teduccio e stanno raccogliendo le prime informazioni per ricostruire la dinamica del grave ferimento.