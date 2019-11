Un uomo di 50 anni è stato gambizzato a Giugliano. L'agguato in pieno giorno in via san Francesco a Patria. I colpi hanno raggiunto Mattia Marrone originario di Mugnano. L'uomo si trovava nei pressi di un noto bar della circumvallazione quando due uomini a bordo di uno scooter lo hanno avvicinato esplodendo gli contro una serie di colpi che lo hanno raggiunto alla gamba sinistra. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 e i Carabineiri della compagnia di Giugliano diretti dal capitano Andrea Coratza. L'uomo ha precedenti per droga e non risulta legato a nessun clan. © RIPRODUZIONE RISERVATA