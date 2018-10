Colpo da 900 euro in un negozio: la banda della Yaris colpisce ancora

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE ANNUNZIATA - Fingono di voler acquistare ma poi rubano nei negozi: colpo da 900 euro della «banda della Yaris». Sta diventando il terrore dei commercianti del Vesuviano la banda che entra nei negozi, distrae titolari o commessi con la scusa di voler acquistare, mentre uno di loro si avvicina alla cassa e porta via i soldi.Ennesimo colpo oggi in un negozio a Torre Annunziata, dopo quello della settimana scorso nel megastore dell’usato a Ercolano dove cinque persone, quattro adulti e un bambino arrivati in una Yaris grigia, avevano distratto la commessa con la scusa di voler acquistare una cameretta ed una di loro, bionda e magra e filmata dalle telecamere di videosorveglianza, aveva rubato il portafogli con dentro 100 euro come denunciato dal titolare Vincenzo Matarazzo.Oggi è accaduto nel negozio di Carmen Roldan a Torre Annunziata; stesso copione, soltanto che si sono presentati solo in due: un uomo e la bionda che è stata ripresa nuovamente dalle telecamere mentre rubava il portafogli della titolare con dentro circa 900 euro. «Sono entrati entrambi – ha detto – e mentre lui mi ha portato fuori per chiedermi il prezzo di un articolo in vetrina, lei ha agito. Mi ha portato via tutti i soldi che dovevo caricare per il negozio: tutti i miei sacrifici. Ho denunciato tutto ai carabinieri e ho loro consegnato i video delle telecamere di videosorveglianza».I colpi noti sono stati denunciati dalle vittime, anche sui social, ma secondo alcune testimonianze pare che la banda, o in cinque o in coppia, agisca in diversi negozi del Vesuviano, tra Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. Secondo la testimonianza di qualcuno la ragazza bionda che è ripresa mentre sfila i portafogli dalle borse potrebbe essere romena.