Giovedì 17 Gennaio 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 18:26

Colpo in nottata al negozio di ottica a Cercola, ladri portano via occhiali per un valore di decine di migliaia di euro. Messo fuori uso il sistema di videosorveglianza del negozio dai malviventi.Nel cuore della notte, ad essere preso di mira un negozio di ottica lungo il corso della città vesuviana che collega con i territori di San Sebastiano al Vesuvio e la periferia est di Napoli. Arteria cittadina, questa troppo spesso teatro di rapine e furti per i numerosi esercizi commerciali presenti – a fare da bancomat per piccoli e grandi delinquenti sono i supermercati, in particolare – ed anche, dettaglio non di poco conto, le facili vie di fuga che il corso offre sia da monte sia a valle confluendo nel vicino quartiere di Napoli-Ponticelli ed alle statali provinciali.Qualche nottata fa, ancora un furto in un negozio. Questa volta è stato colpito un ottico, i ladri hanno prima messo fuori uso il sistema centralizzato di video sorveglianza dello stesso negozio, e poi hanno manomesso l’entrata principale. Una volta introdotti hanno agito indisturbati portando via decine e decine di occhiali e altri materiali per l’ottica.Svuotate le vetrine dagli ultimi modelli dei sunglasses agli occhiali da vista: un bottino di un valore consistente di decine di migliaia di euro. La scoperta quasi immediata per il sistema di sicurezza andato in tilt; sul posto i carabinieri della locale tenenza per le indagini. Purtroppo non sarà possibile acquisire i filmati della sorveglianza interna ma quelli installati sul territorio e di alcuni esercizi commerciali lungo lo stesso perimetro, potrebbero già aver fornito ai militari dell’arma indizi importanti per stringere il cerchio attorno ai malviventi.