Giovedì 16 Agosto 2018, 19:19

MARANO - Ancora un colpo dei banditi nella frazione periferica di via Castelbelvedere, a Marano. I malviventi hanno agito la notte scorsa, facendo irruzione in un centro di scommesse sportive, uno dei numerosi Gold bet ubicati sul territorio. I ladri – secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di via Salvatore Nuvoletta – hanno portato via il registratore di cassa e un portamonete. Il danno è ancora da quantificare. I fatti sono stati denunciati dai gestori ai militari dell'Arma, diretti dal capitano Gabriele Lo Conte, che da tempo indagano su altri analoghi episodi.