Giovedì 20 Settembre 2018, 12:00

Irruzione dei malviventi, nel cuore della notte, in un Compro oro di Calvizzano, nel Napoletano. Il colpo è avvenuto in via Della Repubblica. I malviventi hanno forzato la saracinesca e, una volta entrati nello storico locale, sono riusciti a portare via alcuni orologi e almeno due chili di argento. I ladri, prima di darsi alla fuga per le anguste stradine della cittadina a nord di Napoli, sono riusciti a manomettere anche il sistema di videosorveglianza. Sul posto i militari dell'Arma del nucleo operativo radiomobile della caserma di Marano. Il danno non è stato ancora quantificato.