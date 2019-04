Lunedì 1 Aprile 2019, 18:57

QUARTO. In quattro con il volto travisato e coperto da passamontagna hanno prima rotto la serranda e, poi, con un piede di porco apertosi un varco distruggendo del tutto la porta d'entrata. E' accaduto la notte scorsa intorno alle ore 2,50 ad un negozio di telefonia in via Pietrabianca. Una volta all'interno i quattro malviventi, che avevano posizionato sulla fronte una torcia in stile operai da miniera, hanno fatto razzia di tutto ciò che c'era all'interno. Hanno portato con loro delle cassette di plastica della frutta dove hanno messo all'interno console di giochi elettronici, smarthphone di ultima generazione, pc e altro materiale che c'era nel negozio. Non contenti hanno anche aperto il registratore di cassa e portato via l'incasso che c'era all'interno. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe ad oltre diecimila euro. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, diretti dal capitano Claudio Di Stefano, e quelli della Tenenza di Quarto. I militari dell'arma puntano attraverso il video del sistema di sorveglianza a risalire alla banda che ha messo a segno il furto.