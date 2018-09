Colpo vincente a Giugliano, in provincia di Napoli, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto: il Jackpot è stato solo sfiorato, ma con un 5 centrato un premio da oltre 27mila euro, con la schedina giocata alla Tabaccheria Palma, in Corso Campano 365. Il Jackpot adesso vale 36,9 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

Lunedì 10 Settembre 2018, 15:10

