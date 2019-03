Lunedì 25 Marzo 2019, 21:12

Rapina andata in fumo per la banda del buco in azione a Napoli. È successo intorno alle 17, presso la banca Unicredit su corso Umberto I, nel cuore del centro storico, dove all'improvviso un gruppetto di uomini armati è sbucato dal pavimento.I rapinatori che indossavano tutti delle tute bianche e avevano il volto coperto, non sono riusciti a portare a casa alcun bottino per la presenza della casse temporizzate, come è stato spiegato dai dipendenti in alzati dalle minacce dei malviventi.Nonostante la paura ed il forte stato di shock degli impiegati presenti al momento della tentata rapina, non ci sono stati feriti, né coinvolgimento dell’utenza dal momento che la banca a quell'ora era chiusa al pubblico. Sulla vicenda indaga la polizia di stato.