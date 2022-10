Coltelli a Napoli, confessa l’aggressore di piazza Carlo III

«Ho avuto per paura, mi sono armato perché avevo paura. Ma ammetto di aver fatto una cosa sbagliata, sono pentito per quanto accaduto in quella maledetta domenica, vorrei tornare indietro e lo dico innanzitutto per il bene del ragazzo che ho ferito. Anzi: mi auguro che possa migliorare presto, che possa ritrovare la sua condizione di salute migliore e a tutti i miei coetanei rivolgo una preghiera: basta armi, basta coltelli, ci rovinano la vita». È questo il commento di Gianluca Crosio, dopo aver sostenuto l’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Cerabona.

Difeso dal penalista napoletano Giuseppe Formicola, Crosio ha ammesso le accuse (il pm ipotizza le lesioni e non il tentato omicidio, a differenza di quanto avevamo scritto in un primo momento),a proposito del ferimento del ventenne Francesco Gallerano, il 25 settembre in piazza Carlo III, ma ha respinto l’aggravante della premeditazione: «Sabato notte all’esterno di una discoteca di Bagnoli siamo venuti alle mani, poi domenica c’è stato uno scambio di messaggi (per altro prodotto dinanzi al giudice) che ha fatto da preludio allo scontro di domenica 25 settembre in piazza Carlo III». Come è noto, all’appuntamento Crosio si presenta armato e il suo “rivale”, parliamo di Francesco, viene aggredito alle spalle. Per questa vicenda, la vittima ha subìto tre interventi chirurgici ed è ancora in ospedale lottando per una piena riabilitazione, a cominciare dall’uso delle gambe.