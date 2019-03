Coltelli a serramanico addosso, denunciati ghanese e napoletano a Piazza Garibaldi

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato, durante dei servizi di controllo del territorio effettuati in piazza Garibaldi con finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno denunciato in stato di libertà O. R., 32enne ghanese, per i reati di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ricettazione ed inosservanza alle norme sull’immigrazione, e S.S.P., 20enne napoletano, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.I poliziotti durante i controlli tra corso Garibaldi e piazza Garibaldi hanno appurato che il 20enne napoletano portava con se’ un coltello a serramanico di 19 cm.Successivamente, tra piazza Garibaldi e corso Meridionale, è stata la volta del giovane ghanese: all’interno dello zaino in suo possesso sono stati rinvenuti tre telefoni cellulari e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 19 cm.Le persone controllate sono state entrambe denunciate a piede libero e il materiale sottoposto a sequestro.