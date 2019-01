A spasso con coltelli, tirapugni e spranga di ferro: quattro denunciati nel Napoletano

Giovedì 10 Gennaio 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 15:06

Da tempo infastidivano dei coetanei cercando risse o scaramucce nei luoghi di ritrovo di San Giorgio a Cremano. Ieri sera quattro giovani di età compresa tra i 18 ed i 21 anni sono stati identificati e denunciati dagli agenti del locale commissariato di polizia perché responsabili in concorso del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio di controllo, gli agenti hanno incrociato in corso Umberto I un'auto con a bordo i quattro giovani, residenti nel comune vesuviano, che sono apparsi subito preoccupati alla loro vista. I poliziotti li hanno perquisiti: addosso ad uno di loro hanno trovato due dosi di hashish per un peso di 1,5 grammi mentre nell' auto c' erano due coltelli, un tirapugni ed un'asta in ferro.Sul materiale, che è stato sequestrato, i giovani non hanno saputo fornire spiegazioni, ma non è escluso che sarebbe stato utilizzato dalla banda per azioni violente contro coetanei. Alcuni residenti avevano infatti segnalato alla polizia scaramucce di bab-gang contro coetanei nelle strade e nelle piazze cittadine più affollate. I quattro giovani sono stati denunciati, il possessore di droga sanzionato anche amministrativamente