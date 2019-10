Stanotte gli agenti del Commissariato di Afragola, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di un appartamento in via Lamarmora a Casoria per una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato e bloccato un uomo che, con un coltello, stava minacciando di morte la propria compagna.

A.C., napoletano 36enne con precedenti di Polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per minacce gravi e possesso di oggetti atti ad offendere.

