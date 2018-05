Licenziamenti Comdata, venerdì girotondo e presidio dei lavoratori a Pozzuoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 19:33

Comdata ha aperto le procedure di licenziamento per i 264 lavoratori delle sedi di Pozzuoli e Padova. «La motivazione - spiega Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania - è una riorganizzazione delle commesse e non per la perdita delle stesse sul nostro territorio. Alla luce di queste motivazioni, i licenziamenti sono inspiegabili e inaccettabili». La decisione sarà contestata venerdì 18 maggio dai lavoratori in sciopero, quando organizzeranno un girotondo per simboleggiare il messaggio «Comdata Pozzuoli non si tocca».Il concentramento è previsto a partire dalle 11 all’esterno della palazzina di Comdata, sita all'interno del comprensorio Olivetti di Pozzuoli. Alle 11,30 si svolgerà il girotondo e dopo i lavoratori si sposteranno all’esterno dei cancelli del comprensorio, dove è previsto un presidio a partire dalle 12,30.