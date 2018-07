Comdata, incontro a Roma. Daniele: «Salvi 60 lavoratori di Pozzuoli»

Lunedì 30 Luglio 2018, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comdata, Daniele (Pd):"Salvi i 60 lavoratori della sede di Pozzuoli""Credo che oggi sia stato fatto un passo importante per salvare i 60 lavoratori della sede Comdata Pozzuoli e le loro famiglie dagli annunciati licenziamenti". A dichiararlo il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele che prosegue: "Si è da poco concluso, infatti, l’incontro al Ministero del Lavoro dove si è sottoscritto un importante accordo che prevede 8 mesi tra ferie e FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e, soprattutto, l’azienda si è fatta carico di salvaguardare al termine degli 8 mesi il perimetro occupazionale. In questo periodo - prosegue Daniele - l’azienda lavorerà affinché nuove commesse possano portare nuovo sviluppo all'attività su Pozzuoli e, laddove non si riuscisse in questo intento, che prevede anche la ricerca di una nuova sede, i lavoratori che non decideranno spontaneamente di trasferirsi in un'altra sede Comdata o che non accetteranno il contributo all'esodo non saranno licenziati. Ritengo quello di oggi - conclude il consigliere - un grande risultato per la Campania e per il lavoro, raggiunto grazie alla lotta dei lavoratori, alle Organizzazioni Sindacali, alla buona politica e all'azienda. Non è stato facile raggiungere questo obiettivo, infatti, il percorso che ci ha portati qui è stato segnato da tante giornate di lotta, di protesta, di manifestazioni e incontri, ma alla fine, con determinazione, non un licenziamento è stato fatto e questo è ciò che conta".