Come si onora la memoria di un giovane carabiniere

Domenica 28 Luglio 2019

Credo che capiti solo in Italia che un servitore dello Stato cada nell'esercizio delle sue funzioni e un rappresentante del governo non trovi di meglio da dire se non che è giusto che lo Stato si faccia oggi un esame di coscienza. Con queste parole Luigi Di Maio ha voluto sollevare essenzialmente una questione di politica dell'ordine pubblico, dunque uomini risorse mezzi. Eventualmente, direzione e impulso dal centro. Perché, allora, lo Stato e non il governo? Perché Di Maio pensava al ministro dell'Interno e non lo può dire in modo esplicito? Ma la confusione è talmente diffusa nel linguaggio quotidiano, e soprattutto al Sud, dove tutto, sempre, è colpa dello Stato, che non si tratta solo di un camuffamento retorico.Mario Cerciello Rega era un uomo del Sud, come molti dei soldati in armi nel nostro Paese e degli uomini delle forze dell'ordine, volontari in ferma prolungata dell'esercito, carabinieri, poliziotti, agenti della guardia di finanza. Accorrono al servizio, si dice, per mancanza di lavoro, per mettere da parte un po' di soldi con i quali tirar su casa, sposarsi, cominciare un'attività economica. Insomma, sbarcare il lunario. Quando cadono, questi uomini, si dice che sono eroi, ma sulla base di presupposti come quelli che ho appena ricordato è molto difficile dire di cosa sia fatto questo loro eroismo. Se da un lato c'è lo Stato e dall'altro ci sono solo dei bravi ragazzi, ciascuno con i propri sogni e con il proprio diritto alla felicità, si può concepire qualcosa di così intrinsecamente estraneo alla sfera della soddisfazioni private come la fedeltà alle istituzioni e lo spirito di dedizione fino al sacrificio?Detto in altri termini, come si onora la memoria di un uomo caduto in servizio?Un carabiniere che sacrifica la propria vita nell’adempimento del suo dovere lo fa nel nome di un giuramento di fedeltà che lo lega all’ordinamento repubblicano. In questo modo non difende solo la legalità ma testimonia contemporaneamente l’esistenza di una coscienza dello Stato. In Italia, la continuità di questa coscienza è stata un fattore decisivo per la salvezza dell’ordinamento democratico contro il terrorismo e la mafia. La lunga e dolorosa catena dei caduti in difesa delle istituzioni repubblicane è stata essenzialmente la testimonianza di una fedeltà istituzionale alla quale nei momenti più difficili della nostra storia abbiamo potuto aggrapparci.Nessun altro legame è così esigente (tranne la fede religiosa, con cui ha molto a che fare), e se non ci fosse lo Stato le nostre società sarebbero popolate di pusillanimi e di individui orientati esclusivamente al perseguimento del proprio interesse particolare. Il servizio per lo Stato è una riserva, forse l’ultima, di valore civile e militare, tanto più preziosa in un paese come il nostro, dove da troppo tempo la delegittimazione della classe politica appare senza possibili margini di recupero. Per cosa è morto il carabiniere ucciso a Roma, si chiede il ministro Di Maio. La domanda è mal formulata. La vera domanda che tutti dovremmo porci è invece la seguente: che cosa nutre il coraggio di un uomo costantemente esposto al rischio potenziale della propria vita quando non si tratta di difendere il proprio? Allora, per riprendere la frase del vice presidente del Consiglio, oggi, tutti noi dovremmo farci un esame di coscienza (non lo Stato), e chiederci cosa resterebbe della nostra vita civile se non ci fosse lo Stato appunto con i suoi servitori ai quali chiede e dai quali ottiene sulla base di un giuramento una dedizione che trascende l’orizzonte immediato degli interessi particolari?