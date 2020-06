«Come ripartire in sicurezza», workshop online per la prevenzione delle imprese

Un workshop online promosso dall'ispettorato interregionale del lavoro Sud Italia si terrà l'11 giugno dalle 15 alle 17 per la promozione della prevenzione a tutela delle imprese e lavoratori per una ripresa in sicurezza, assistita dall’Ispettorato del lavoro in collaborazione con la Consulta regionale dei consulenti del lavoro.



Queste le indicazioni operative:

- Protocolli di Sicurezza: Ing. Renato PINGUE – Direttore Interregionale

- L’esperienza e le criticità rilevate dalla Consulta Regionale Campania:

Dott. Edmondo DURACCIO – Presidente CPO – Napoli

Dott. Dott. Carlo ZINNO – Presidente CPO – Salerno

Dott. Gianfranco GINOLFI – Presidente CPO – Caserta

Dott. Carmine DEL SORBO – Presidente CPO – Avellino

Dott. Vincenzo TESTA– Presidente CPO – Benevento



Domande e chiarimenti: Ing. Renato PINGUE – Direttore Interregionale



I partecipanti possono inviare quesiti alla segreteria IIL dell’iniziativa: stefania.macchia@ispettorato.gov.it

E' cura della segreteria inviare ai Presidenti CPO il link per il collegamento.