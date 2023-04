Comicon, tra gli ospiti Cristina D'Avena: «Questo scudetto ve lo meritate»

La XXIII edizione di COMICON, inaugurata stamattina alla Mostra d'Oltremare, arriva con un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian Village, Musica, Cosplay, Kids, Neverland e tanto gusto negli spazi food tematizzati con PizzaCon e l’Asian Food Garden.

Si conclude oggi una giornata piena di ospiti importanti, tra cui il magister Giorgio Cavazzano e la poster artist Mirka Andolfo, che ha realizzato il manifesto del festival. Fumettista e scrittrice, pubblicata in oltre 28 paesi nel mondo, si è aggiudicata il prestigioso Harvey Award. Le sue produzioni originali come autrice unica SACRO/PROFANO, CONTRONATURA, MERCY, e SWEET PAPRIKA sono tra le serie a fumetti di maggior successo degli ultimi anni in Italia e nel mondo. Nel 2020 è stata la prima artista italiana a lavorare come autore unico per DC Comics, scrivendo e disegnando un’avventura per l’antologia Harley Quinn Black+White+Red. Ha scritto e/o disegnato avventure per Marvel, Boom! Studios, Dynamite, The Walt Disney Company ed Éditions Glénat.

Essendo di Napoli, il Comicon è stata la prima fiera a cui sia mai andata, quindi sono onorata per avere avuto la possibilità di fare la locandina. Ho realizzato uno dei sogni di quando ero ragazzina»- dice Mirka Andolfo.

Al teatro Mediterraneo gli attori di Mare Fuori, seguiti dai The Jackal con la serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, che intrattengono e divertono i giovani in sala. Al firmacopie, assaltato dai suoi fan, uno dei protagonista della musica italiana, Caparezza, che domani dialogherà con uno dei disegnatori italiani più noti al mondo, Simone Bianchi, e riveleranno i sottili legami tra disegno e musica, cementati anche dalla loro collaborazione per l’album “Exuvia”.

Molto atteso e partecipato il concerto di Cristina D’Avena all'Arena Flegrea, per la prima volta al Comicon e che si è esibita sul palco accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band.

Cristina D’Avena è pop e in pochi riescono a sdoganare canzoni per bambini diventate rock come dimostrano anche le collaborazioni che negli anni ha avuto con cantanti e musicisti importantissimi del panorama musicale italiano.

Cristina D’Avena è estremamente legata al mondo del Comicon non solo per l’universo dell’animazione. La sua musica si sta avvicinando anche del mondo del video gioco come dimostra Ti cercherò un brano che celebra Genshin Impact, il videogioco del momento, popolarissimo in Italia e nel mondo.

«Il mondo del videogioco incontra quello dei cartoni con Genshin Impact. Quando l'ho visto devo dire che i tratti e i disegni si ispirano molto ai manga giapponesi. E' stato emozionante.» - dice Cristina D'Avena.

Il brano, di cui Cristina D’Avena è anche autrice, è sorprendentemente epico e coinvolgente, e per l’occasione la cantante bolognese ha spinto la sua inconfondibile voce su registri di rara intensità. Il risultato è un singolo di pura musica italiana, capace di emozionare sia i fan di cartoni e videogiochi che gli ascoltatori più esigenti.

E in merito al suo rapporto con la città: «Trovarmi a Napoli in questi giorni è incredibile. Napoli è Napoli, avete giocato benissimo, bravi bravi, questo scudetto ve lo meritate»