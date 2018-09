Comincia per i lavoratori stagionali la lotta per l'abolizione della Naspi

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 15:33

Vertice a Capri del Movimento Cristiano Lavoratori per programmare alcune iniziative relative alla riduzione della NASPI e il lancio di una "crowdfunding nazionale e caprese", per l'acquisto di un carrelino elettrico di trasporto per le zone alte dell'isola, da destinare agli anziani ed agli affetti da problemi motori. Nella sede dell'MLC di Capri si è tenuto l'incontro a cui hanno preso parte il Presidente Nazionale del Movimento Carlo Costalli, il Presdiente Provinciale Michele Cutolo e il Presidente del Circolo isola di Capri Salvatore Ciuccio. Una due giorni di attività intensa in cui si sono afforntati tanti temi sociali messi all'ordine del giorno.Priorità è stata data alla riduzione della NASPI, (l'indennità di disoccupazione) che ha fortemente penalizzato i lavoratori stagionali, migliaia di persone che lavorano nel comparto turistico per soli sei mesi e che durante il periodo invernale non possono più godere dell'assegno d'indennità per i mesi in cui sono senza lavoro. Nel corso dell'assemblea si è deciso quindi di rivolgersi ai rappresentanti parlamentari di tutte le forze politiche per essere ricevuti, insieme ad una delegazione di lavoratori stagionali dalla "Commissione Lavori del Ministero" ha dichiarato il Segretario del Circolo Caprese Salvatore Ciuccio - per chiedere un incontro col Ministro o il capo di gabinetto e rappresentare le istanze dei lavoratori stagionali di Capri e tutte le altre località turistiche. L'altro tema discusso ha riguardato solo l'isola di Capri ed in particolare le problematiche che vivono gli abitanti anziani delle zone alte del territorio di Capri come Tiberio, Matermania, Tamborio ed altre località limitrofe relative al trasporto ed alle difficolati di questi cittadini anziani e con difficolta motorie. Il Presidente Nazionale Carlo Costalli a tal proposito ha dichiarato che: " sarò garante per l'acquisto di un ulteriore carrellino elettrico coprendo una parte dei costi per incrementare quelli che già possiede il Comune di Capri. Un servizio che andrà ad integrare quello comunale nei giorni festivi e nelle ore serali in cui il servizio non viene effettuato. Tutto ciò - ha sottolineato il segretario caprese Salvatore Ciuccio - consentirebbe a questi cittadini di poter partecipare alle celebrazioni sacre come la Messa, le processioni ed anche di congiungersi ai parenti in occasione di eventi familiari come comunioni, compleanni ed altre ricorrenze. In conclusione - ha dichiarato il presidente della sede MCL CApri Salvatore Ciuccio - che a breve la sede caprese lancierà la campagna di Crowdfunding per la raccolta di fondi da destinare all'acquisto di un carrellino elettrico di ultima generazione di quattro posti, leggermente più piccolo di quelli esistenti, che potrà arrivare nelle località dove è impossibile raggiungere con quelle esistenti.