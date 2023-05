Rione Sanità:«Giu le mani dal parco San Gennaro»

C'è un comitato cittadino al Rione Sanità che dice no alla “privatizzazione del servizio pubblico” ed è presieduto da Paola Silveri che si sta battenndo per riaprire il Parco San Gennaro. «Ma il rischio - dice la Silveri - è che il Parco non riapra oppure venga affidato ad altri . È una vicenda complessa e abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il 27 faremo un evento pubblico e vorremmo la partecipazione di tanta gente». La Silveri chiarisce: «Da tempo come Comitato cittadino ci occupiamo del presidio e della pulizia del Parco e vogliamo continuare a farlo. Adesso il comune inizierà i lavori, ma rischiamo la privatizzazione delle attività». Nell’ambito dell’asse programmatico denominato “Ossigeno Bene Comune” della Città Metropolitana per il parco San Gennaro sono stati stanziati 600mila euro - eredità della passata amministrazione - destinati ai lavori. E al Parco San Gennaro - quasi 7000 metri quadrati di superfice unico polmone verde di un'area in grande rilancio e gremita di tursti - di lavori ce ne vogliono molti e bisogna poi guardare al futuro, vale a dire la gestione del Parco stesso, chiuso dal 2017, un volta che sarà riaperto. E qui si insiserisce il Comitato cittadino che teme l'affidamento ai privati e dunque una gestione del polmnone verde che non sia indirizzata verso le necessità del quartiere. Il Parco è un antico vigneto - trasformato in parco urbano nel 2008 anno in cui fu inaugurato – situato tra via San Vincenzo e via San Gennaro dei Poveri, proprio di fronte l’omonimo ospedale. Di per se un monumento storico.