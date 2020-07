LEGGI ANCHE

L'udienza di convalida dell'arresto del giovane Domenico, il 18enne che ha investito sei persone l'altra notte a San Gennaro Vesuviano e l'autopsia sul corpo di, la 27enne rimasta uccisa nell'incidente si terranno a distanza di poche ore l'una dall'altra. Tutte oggi, salvo rinvii dell'ultimo minuto che, tuttavia, per questioni di carattere organizzativo riguarderebbe soltanto l'autopsia., che contano di trarre nuovi elementi per ricostruire la terribile notte in cui la Fiat Panda guidata dal 18enne studente di Sant'Anastasia ha travolto sei giovani, uccidendo Natalia e ferendo molto gravemente la sorella Lina (che era incinta ed ha partorito col cesareo una bambina, anche lei gravissima) e il marito di Lina, Giacomo Muoio. Altri tre, tra questi il fidanzato della vittima, sono fuori pericolo.Dall'autopsia dovrebbero emergere conferme sulle cause della morte di Natalia che, per quanto violente, sono anche abbastanza chiare: la donna ha sbattuto contro una scalinata che conduce a un negozio che si trova sulla strada, in posizione rialzata rispetto al marciapiede dove stavaDel resto, quando è arrivata l'ambulanza Natalia era già priva di conoscenza, poi è morta durante il trasporto.potrebbe anche indurre il giudice a modificare la misura cautelare o persino ad annullarla del tutto. Il ragazzo non aveva assunto droghe né bevuto alcol: è probabile che i legali punteranno proprio su questo per evidenziare che non si tratta di un balordo ma di un adolescente che ha sbagliato e che ora è in crisi per il tragico errore commesso.Certo è che a San Gennaro Vesuviano in pochi sono disposti a concedergli giustificazioni e attenuanti, almeno a giudicare dai commenti sui social.È probabile che saranno in tanti a provare a partecipare al funerale, che potrebbe tenersi domani o dopodomani, dopo che la salma verrà restituita alla famiglia.