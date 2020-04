Sorpresa nel Napoletano: dai rifiuti spunta una bomba della seconda guerra mondiale

E' spuntato da scarti di muratura e cumuli di rifiuti occultati in una campagna. Si tratta di un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, quello notato dal corpo forestale volontari di Comiziano nella zona del rione Iacp del piccolo centro alle porte di Nola. Sul posto, poi, sono arrivati da subito i carabinieri della stazione di Cicciano e i colleghi artificieri di Napoli che hanno repertato e classificato l'ordigno come materiale per le esercitazioni militari dell'epoca e lo hanno portato via per farlo brillare nella zona di Palma Campania. © RIPRODUZIONE RISERVATA