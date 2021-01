Una rapina lampo. Sessanta secondi di terrore per un colpo avvenuto in un tabacchi a Comiziano, uno dei più piccoli paesi della provincia di Napoli. Ieri sera, poco le 19, una coppia di malviventi, pistola in pugno e viso coperto, ha minacciato il titolare dell'esercizio commerciale che si trova in piazza San Severino, nel pieno centro del paese.

Poche parole in napoletano per intimare di consegnare il contenuto della cassa (oltre 500 euro) e per poi fuggire a tutta velocità. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cicciano.

