Peculato, sequestrati 18 milioni a nota commercialista napoletana

Beni per oltre 18 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economica e finanziaria di Napoli a Clementina Chieffo, nota commercialista napoletana e amministratore giudiziario di società di scommesse fallite a cui la Procura di Napoli contesta il reato di peculato.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Mutui per due milioni con documenti falsi: tre arresti IL CASO Superbonus, truffa da quattro milioni: arrestato imprenditore edile... IL CASO Omesso versamento dell'Iva, sequestro da 8 milioni a...

Secondo gli inquirenti, Chieffo, che è stata anche nel collegio revisori conti di società partecipate da enti pubblici, si sarebbe impossessata di parte dei patrimoni aziendali delle società amministrate, poi impiegati per pagamenti, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; inoltre, non avrebbe corrisposto ai concessionari del gioco il denaro dovuto a titolo di Prelievo erariale unico per il successivo versamento allo Stato. Il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di oltre 18 milioni di euro, è stato emesso dal gip di Napoli su richiesta dell'ufficio inquirente partenopeo.