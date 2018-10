Martedì 30 Ottobre 2018, 14:38

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Un commercio illegale e pericoloso. Al piano terra e in pieno centro abitato. È quello che hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Ottaviano guidati dal capitano Giorgio Punzi. Le fiamme gialle nel corso di controlli nella città vesuviana hanno smascherato un 50enne rivenditore di bombole di gpl completamente abusivo in un condominio in pieno centro abitato. I militari hanno accertato che l’uomo di San Giuseppe Vesuviano non aveva alcuna autorizzazione per lo stoccaggio e hanno sequestrato 250 bombole per un totale di 4200 chili di gas di petrolio liquefatto.