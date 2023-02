Piccole botteghe, addio. I negozi di vicinato che arricchiscono da sempre il paesaggio urbano stanno lentamente scomparendo. Sono oltre 3mila a Napoli le attività cessate lo scorso anno. Salumerie e negozi di abbigliamento faticano a resistere, dinanzi all’onda d’urto dell’e-commerce e della grande distribuzione, che stanno travolgendo i piccoli esercizi. Napoli e la Campania sono al primo posto della graduatoria delle cessazioni delle piccole attività commerciali.

A lanciare l’allarme è la Confesercenti, nel consueto report sul saldo nati/mortalità delle imprese, relativo all’intero territorio nazionale. Dai dati sul commercio al dettaglio emerge in maniera evidente l’intensificarsi di un fenomeno già in atto da oltre 10 anni. La desertificazione delle attività commerciali che caratterizza le città della Campania - e Napoli in particolare - sta investendo proprio i piccoli negozi, con una profonda trasformazione delle abitudini di consumo dei residenti.



Il dossier di Confesercenti rielabora i dati degli enti camerali sulle aperture di nuove attività e su quelle cessate. Le imprese di commercio al dettaglio campane che hanno abbassato la saracinesca lo scorso anno sono 5921, di cui 3163 a Napoli. In città le chiusure si sono susseguite ad un ritmo impressionante. Ogni giorno sono almeno nove i negozi costretti ad abbassare definitivamente la saracinesca.

«La desertificazione delle attività commerciali - spiega Confesercenti - colpisce tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. In termini assoluti, a registrare la perdita più rilevante è la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti anche in Lombardia (-2.123) e Piemonte (-1.683)». I numeri su aperture e chiusure sono fatalmente legati a doppio filo.

«Il dato sulle aperture del 2022 - continua l’associazione - è il più basso degli ultimi dieci anni, inferiore non solo al valore del 2012, ma anche rispetto al 2020, anno del Covid e del lockdown». Il calo delle nuove aperture è rilevante anche a Napoli - solo 1700 l’anno scorso - e il confronto con il 2012 viene utilizzato perché si tratta del primo anno in cui si è manifestata la crisi nel commercio al dettaglio, una sorta di spartiacque per gli addetti ai lavori. Quello di Napoli è un territorio storicamente caratterizzato dalla presenza di un folto numero di negozi di vicinato. Ancora oggi si contano 19 esercizi ogni mille abitanti. Una percentuale superiore alle altre città italiane. Tuttavia i dati sullo scorso anno denotano una nettissima inversione di tendenza. Il boom degli acquisti sul web, in particolare tra i giovani, non potrà far altro che aumentare il gap tra i negozi virtuali e quelli fisici, fino ad accelerare la scomparsa di questi ultimi. E le associazioni di categoria invitano a considerare anche un altro fattore, tra quelli determinanti per il tracollo dei negozi di vicinato.



«A Napoli e nel Mezzogiorno - spiega il segretario regionale di Confesercenti Vincenzo Schiavo - si registra una capacità di spesa sempre minore. In Campania i consumi sono attualmente inferiori del 7 per cento al resto d’Italia. Il caro-energia e l’aumento dei tassi sui mutui stanno completando l’opera. Nella nostra regione ci sono 700mila persone che vivono con il Reddito di cittadinanza e solo un milione di lavoratori. Questo si traduce nel fatto che è sempre più difficile spendere».

Il calo dei consumi incide, quindi, su quelle attività - dalle piccole botteghe alle salumerie di quartiere fino ai negozi di abbigliamento di minori dimensioni - su cui grava anche la concorrenza spietata della grande distribuzione. «Nei supermercati - riprende Schiavo - si trova il banco salumeria, con costi ridotti, rispetto a quella di quartiere. A tutto questo si aggiunge poi la concorrenza spietata dell’e-commerce. Tutti i piccoli esercenti che non hanno gli strumenti per vendere online vengono schiacciati dal commercio elettronico». La crisi sembra, dunque, potenzialmente inarrestabile e i piccoli negozi paiono destinati a soccombere. La stagnazione dei consumi, peraltro, non è solo un fenomeno recente.

«La lunga crisi del commercio al dettaglio - sottolinea l’Ufficio studi di Confcommercio - si spiega soprattutto con la continua flessione dei consumi che, in termini reali, sono sotto i livelli del 1999 e lo stesso parametro, in termini di reddito pro-capite, si colloca sotto i valori del 1998. Basti pensare che, se sommiamo le perdite di ambulanti a quelle del commercio dei negozi fissi, in nove anni in Italia sono sparite quasi 100mila attività».