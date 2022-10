Compie 18 anni il 12 ottobre, napoletano arrestato per spaccio

Controlli anti-droga a Castello di Cisterna: i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni nel complesso di edilizia popolare “219”. Durante le operazioni i militari hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 18enne incensurato. Il ragazzo, il 12 ottobre 2022 appena diventato maggiorenne, è stato perquisito, è stato trovato in possesso di 17 dosi di crack, 13 dosi di cocaina e 6 dosi di hashish tutte pronte alla vendita. Rinvenuta e sequestrata anche la somma in contante di 687 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.